Сын Меган Маркл осчастливил принца Чарльза одним словом

Сын Меган Маркл Арчи, которому год и четыре месяца, осчастливил своего дедушку, принца Чарльза, одним словом. Как сообщает британская газета The Sun, ребенок назвал его «па».

Королевская семья пообщалась по видеосвязи 15 сентября — в день рождения принца Гарри. Во время онлайн-разговора герцог Сассекский задул свечи на праздничном торте, приготовленном его женой Меган Маркл. Однако особое внимание собравшихся привлек их сын Арчи. Мальчик назвал принца Чарльза «па», не оставив дедушку равнодушным.

Отмечается, что Арчи впервые заговорил несколько месяцев назад. Он уже научился произносить некоторые слова, в том числе «мама», «папа», «книга» и «собака».

Принц Уильям пропустил семейную конференцию по случаю 36-летия брата. Тем самым герцог Кембриджский вызвал опасения СМИ, что между ним и принцем Гарри до сих пор напряженные отношения.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

В сентябре Гарри и Меган договорились о съемке фильмов и сериалов для видеосервиса Netflix. Еще одним источником дохода четы стали публичные выступления, за которые им платят огромные гонорары. Гарри и Меган вернули 2,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных на ремонт их британской резиденции, отказались от помощи принца Чарльза и достигли финансовой независимости от королевской семьи.