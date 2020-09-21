Россия отказалась расчленять Ливию

Замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал обстановку в Ливии и рассказал об инициативах по перемирию. Текст его интервью опубликовал «Интерфакс».

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Представитель внешнеполитического ведомства рассказал, что все члены международного сообщества и стороны конфликта в стране сошлись в одном мнении: решить конфликт военным путем невозможно. Богданов отметил, что Москва довольна текущей ситуацией «на земле», поскольку пока боевые действия приостановлены.

При этом дипломат указал на то, что обстановка в Ливии постоянно меняется и попытка изменить ее снова может «затянуться и иметь разрушительные последствия». Именно поэтому, считает он, уже сейчас нужно закрепить текущее перемирие. В связи с этим Богданов отметил, что Россия отказывается расчленять Ливию — напротив, там следует создать условия для налаживания устойчивого межливийского диалога.

В Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия (ПНС), которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.

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