Пойманная акула вцепилась в руку рыбака и покалечила его

В австралийском штате Квинсленд пойманная рифовая акула покалечила рыболова, который хотел ее отпустить. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел недалеко от австралийского острова Фрейзер. Рыбак удил рыбу с лодки на расстоянии около 35 километров от берега и поймал рифовую акулу. Когда он пытался снять ее с лески, хищная рыба вцепилась ему в руку.

На помощь рыбаку пришли его товарищи и совместными усилиями разжали акульи челюсти. После этого пострадавшего отвезли на берег, а оттуда на вертолете доставили в больницу. Рыба серьезно повредила ему руку.

Рифовые акулы, встречающиеся в Индийском и Тихом океанах, вырастают до двух метров в длину. Считается, что они представляют опасность для человека. Большинство зарегистрированных нападений спровоцировали сами люди.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Районг крокодил откусил руку рыбаку, который ловил рыбу в канале. Потом рептилию поймали и съели товарищи пострадавшего, которые хотели отомстить за нападение на него.

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