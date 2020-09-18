Двухметровому крокодилу отомстили за откушенную руку рыбака

В таиландской провинции Районг рыбаки отомстили крокодилу, который откусил руку их товарищу. Об этом сообщает газета The Nation.

Двухметровая рептилия напала на 52-летнего Йонгъюта Харарата (Yongyut Hararat), когда тот ловил рыбу в канале. Животное внезапно выскочило из воды и вцепилось в его руку. На помощь рыбаку тут же пришли друзья и отбили его у хищника. Пострадавшего немедленно отвезли в больницу.

После спасения Харарата его друзья вернулись на место происшествия. Им удалось выследить и убить хищника. Затем они приготовили и съели его мясо, чтобы отомстить за откушенную руку.

Местные жители считают, что рептилия сбежала с закрывшейся крокодильей фермы, которая располагалась неподалеку.

В 2018 году сообщалось, что жители индонезийского города Соронг убили всех крокодилов на местной ферме, отомстив за смерть друга от зубов одной из рептилий. Погибли 292 крокодила.