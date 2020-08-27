Крокодил откусил ногу рыбаку в районе Маюге в Уганде. Об этом сообщает сайт радиостанции K FM.

25-летний Чарльз Овори (Charles Owori) отправился на рыбалку на озеро Виктория. Там на него напал крокодил.

Представитель местных властей Маджиду Мукуве (Majidu Mukuve) заявил, что Овори выжил. Угандийца госпитализировали, его конечность удалось пришить обратно.

Пострадавший обратился за помощью к чиновникам по охране дикой природы, чтобы те нашли и обезвредили укусившую его рептилию.

Ранее сообщалось, что в иранской провинции Систан и Белуджистан болотный крокодил напал на девочку. Она выжила благодаря своевременной помощи сестер, но лишилась руки.