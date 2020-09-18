Мертвый кит привлек стаю огромных акул-людоедов

Возле туши кита, которую прибило к популярному пляжу в австралийском штате Новый Южный Уэльс, собралась крупная стая акул-людоедов. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал сайт Newsflare.

По словам авторов видео, запах привлек даже тех акул, которые находились за несколько миль от места событий. После того как мертвого кита отбуксировали в море, несколько человек на лодках пытались подплыть поближе к огромным хищным рыбам. В результате одна из лодок задела самку акулы-людоеда длиной шесть метров.

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что акула-людоед откусила часть винта от лодки рыбака из австралийского города Форстер, штат Новый Южный Уэльс. В это время рыбак снимал на видео ее сородичей, которые поедали тушу кита.