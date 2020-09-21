Замначальника российского изолятора покончил с собой во время ужина дома

Заместитель начальника изолятора временного содержания в городе Валуйки Белгородской области скончался от ножевого ранения. Об этом сообщает «Белпресс».

По данным издания, трагедия произошла вечером 19 сентября. 45-летний мужчина покончил с собой во время ужина дома. Отмечается, что он нервничал из‑за больших кредитов, которые ему пришлось взять.

По факту смерти сотрудника руководство регионального управления МВД начало служебную проверку. Обстоятельства произошедшего также выясняет Следственный комитет России.

29 апреля сообщалось о суициде начальника управления ГИБДД Нижегородской области полковника полиции Павла Ржевского. Его нашли в служебном кабинете, рядом с телом был наградной пистолет. По предварительным данным, причинами самоубийства полковника могли стать предстоящее увольнение и негативные последствия от спецоперации ФСБ. Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ задержали его заместителя полковника Алексея Сатова по подозрению в фальсификации документов и ряд должностных лиц МВД, которые использовали различные незаконные схемы для личного обогащения. Они подделывали документы о ДТП и брали взятки за получение водительских удостоверений.

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