В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 28 мая в социальных сетях появились многочисленные сообщения, что в Горном районе республики многодетная женщина совершила самоубийство. Выехавшие на место полицейские обнаружили тело коллеги. По факту произошедшего назначена проверка, призванная установить все обстоятельства случившегося.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что в Хабаровске на рабочем месте покончил с собой исполняющий обязанности начальника уголовного розыска 5-го отделения городского управления МВД.

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