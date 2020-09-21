Появились кадры со свадьбы Натальи Водяновой с миллиардером

Российская топ-модель Наталья Водянова официально вышла замуж за миллиардера Антуана Арно и опубликовала кадры с церемонии бракосочетания. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном ролике пара выходит из здания, при этом гости торжества бросают на них лепестки белых роз. Большинство из пришедших запечатлены в защитных масках. Манекенщица держит в руках букет невесты, а бизнесмен — свидетельство о заключении брака.

Водянова надела белое платье макси с поясом, которое оформлено акцентными плечами, и туфли на каблуках того же цвета. Супруг модели в качестве наряда выбрал синий костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Ранее отмечалось, что пара зарегистрировала брак 19 сентября в мэрии Парижа. Ход церемонии контролировала лично мэр города Анн Идальго.

О скором замужестве Наталья Водянова сообщила прессе в начале января. Позже она поделилась подробностями грядущей свадьбы: ожидалось, что на торжество будут приглашены около 300 гостей.

Общественность узнала о романе Водяновой с Арно в 2011 году. Пара воспитывает двух общих детей.