Врачи спасли пережившего три остановки сердца 17-дневного ребенка

В Великобритании врачи спасли 17-дневного ребенка, который подавился молоком и пережил три остановки сердца. Об этом пишет The Sun.

Когда малыш пил из бутылочки, капля молоко попала ему в легкое. В итоге ребенок перестал дышать, у него остановилось сердцебиение. Врачи сказали, что мальчик скорее всего не выживет, и предложили родителям попрощаться с ним.

Но сердечный ритм мальчика восстановился, вопреки прогнозам медиков. «Я просто чувствую себя такой счастливой, что Берти сделал это... мы не думали, что он выживет. Врачи постоянно твердят мне, что Берти — чудо, и не могут поверить, что он так хорошо себя чувствует», — призналась его мать, Тоника Спенсер.

Ранее сообщалось, что в Аргентине случайный прохожий обнаружил новорожденного ребенка с ножом в спине, завернутого в пакет. У малышки диагностировали множество порезов, которые не задели внутренние органы.