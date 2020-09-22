Фондовый рынок США сел на качели

Фондовый рынок США переживает период небывалой нестабильности и фактически сел на качели, считают опрошенные CNBC аналитики. В настоящий момент основные индексы демонстрируют спад, однако уже в скором будущем его может сменить новый виток роста котировок.

Торговая сессия 21 сентября была ознаменована падением рынка почти на 20 процентов. Исключением стали акции некоторых технологических компаний, включая Apple, которым удалось стабилизироваться. Снижение было вызвано масштабной распродажей на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего падения экономики из-за коронавируса. Неопределенность усиливают новости о резком росте числа зараженных в Европе, предвыборная президентская кампания в США и противостояние между демократами и республиканцами после смерти судьи Верховного суда Рут Гинзбург.

Наибольший спад был отмечен в так называемом циклическом секторе — среди компаний, деятельность которых сильно зависит от общего состояния экономики и фазы цикла, в которой она пребывает. К ним относятся транспортные предприятия, а также компании из сферы развлечений. Кроме того, снижались котировки энергетических и обрабатывающих компаний.

Аналитики уже сравнивают нынешний спад с тем, что имел место в начале и середине сентября. Тогда главными пострадавшими оказались технологические компании, которые сейчас демонстрируют устойчивость к потрясениям.

При этом финансисты уже прогнозируют скорое восстановление рынка, которое будет связано в том числе с окончанием сентября, традиционно считающегося одним из худших месяцев в году для инвесторов. Многие из них под конец квартала будут пересматривать состав портфелей, создавая спрос на отдельные бумаги.