Объявлен срок начала обязательной маркировки ювелирной продукции

Обязательная маркировка ювелирной продукции начнется с 1 января 2021 года. Об этом заявили в Минфине, передает ТАСС.

С 1 декабря 2020 года система начнет работать в тестовом режиме и будет добровольной, а полноценно заработает спустя месяц. При этом уточняется, что оборот ювелирных изделий без маркировки будет возможен до 1 июля 2021 года.

В России к 2024 году собираются создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время обязательная маркировка установлена для меховых и табачных изделий, а также лекарств. По замыслу авторов инициативы, введение маркировки на технические товары защитит потребителей от некачественных товаров, а также поможет повысить налоговые и таможенные сборы.