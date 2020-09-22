Жители подмосковной деревни поставили крест «чиновничьей преступности»

Жители подмосковной деревни Лохино Одинцовского района просили у местных властей сделать на дороге тротуар, но безрезультатно. После того как здесь насмерть сбили женщину, россияне поставили на обочине крест с «кровавой» надписью «В память жертве чиновничьей преступности». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Конфликт начался со строительства ЖК в деревне — он появился без соответствующей транспортной инфраструктуры, и на дороге резко увеличился трафик. По словам местных жителей, такого движения здесь никогда не было, а машины гоняют и не уважают людей.

Люди попросили сделать в частном секторе хотя бы тротуар, но их просьбы остались без ответа. «Мы уже писали жалобы в администрацию, ответа не было, отписки есть — нет средств. Дети тут в школу в Одинцово ездят, по этой дороге, а другой дороги нет», — рассказал один из активистов Вячеслав.

После того как в ДТП попала женщина, жители Лохина решили добиться внимания чиновников другим способом: прямо на месте происшествия установили крест с надписью, якобы написанной кровью — «В память жертве чиновничьей преступности». Местная администрация тоже отреагировала нестандартно: попросила убрать дорогу из навигаторов. Никакого тротуара в деревне пока что не появилось.

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