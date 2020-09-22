Модератор YouTube лишилась сна после видео с жестокими убийствами и подала в суд

Бывший модератор контента на видеохостинге YouTube подала в суд на компанию, сообщает CNET. По словам истца, работодатель не смог должным образом защитить ее и коллег от морального вреда.

Иск подала юридическая фирма Joseph Saveri от отдельного человека, но характеризуется как «от имени всех лиц, которые когда-либо выполняли работу по модерации контента для YouTube в США».

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В документе отмечается, что видеохостинг постоянно нарушал собственные правила безопасности и не оказывал адекватную поддержку модераторам. Среди проблем со здоровьем указаны лишение сна, симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии.

Сотрудникам видеохостинга приходилось просматривать кадры с каннибализмом, изнасилованием детей, самоубийствами, членовредительством и зоофилией, утверждает инициатор разбирательства. Отдельно отмечаются ролики обезглавливания женщины, переезда мужчины танком и расстрела детей в школе.

«У нее проблемы со сном, а когда она засыпает, ей снятся кошмары. Она часто не спит по ночам, а пытаясь заснуть, она прокручивает в голове увиденные ролики. Она не может находиться в людных местах, в том числе на концертах и мероприятиях, потому что боится массовых расстрелов. У нее бывают тяжелые и изнуряющие панические атаки», — говорится в иске.

Юристы отмечают, что YouTube всеми способами пытается защитить себя от ответственности. В частности, компания принуждает модераторов контента подписывать заявление о том, что эта работа может вызвать ПТСР.