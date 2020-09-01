Пользователи YouTube массово пожаловались на стрим Соловьева

Пользователи YouTube массово пожаловались на стрим телеведущего Владимира Соловьева, опубликованный на канале «Соловьев LIVE». На это обратил внимание журналист Александр Сосновский в своем Telegram-канале.

Сосновский заявил, что стрим Соловьева на ресурсе заблокировали. «Это сколько троллей написали доносы?» — поинтересовался он.

На данный момент доступ к видео под названием «Битва за Белоруссию | Жесткие заявления Путина | Что с Навальным? | Европа в огне» ограничен. В сообщении сервиса говорится, что пользователи отметили ролик как недопустимый, а также что его не рекомендуется смотреть детям и лицам с неустойчивой психикой. Однако при желании просмотр можно продолжить, нажав соответствующую кнопку.

В апреле Владимир Соловьев обвинил украинских модераторов видеохостинга в проблемах с оповещением о новых трансляциях на его YouTube-канале. Позже он пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.