Соловьев ударил кулаком и пригрозил «взять за мошонку» своего критика

Российский телеведущий Владимир Соловьев был крайне возмущен комментарием под одним из своих эфиров на YouTube. Он зачитал критический комментарий пользователя и пригрозил незнакомцу физическим насилием в области мошонки, а также ударил кулаком по столу.

Соловьев общался со своим другом, главврачом столичной больницы №71 Александром Мясниковым о ситуации, в которой оказался Алексей Навальный. В этот момент ведущий прервал разговор, увидев комментарий зрителя Антона Серова. Интернет-пользователь написал комментарий с критикой версии Соловьева о причинах комы оппозиционера: «Лол, дело в том, что цель была убить, но ввиду рукожопости получилось так, как получилось. А теперь обычная игра "Нет, вы все врете"».

Ведущий зачитал в эфире текст комментария и назвал его автора «тупым животным». В сообщении также говорилось о том, что Соловьев «истерит, получив команду сверху монету отрабатывать». В ответ на это ведущий осыпал анонима оскорблениями и призвал того «сбросить свои координаты», чтобы выйти в эфир передачи. «Антон, представься сволочуга, чтобы я в эфире объяснил тебе тупому, необразованному скотомоншу, что ты вообще ничего не понимаешь», — прокричал Соловьев. По его мнению, комментатор является «тупым либерастическим лгуном». «Ты готов в тюрьму сесть? Давай, смельчак! Не бзди! Покажи, что ты настоящий мужик!» — громко говорил Соловьев, смотря в сторону.

Сняв куртку, ведущий повторил, что ждет Серова в эфире. Он ударил кулаком по столу и призвал его явиться «быстро сюда». «Мы тебя за мошонку будем брать, это же теперь популярно», — добавил Соловьев, продемонстрировав жестом, как ухватит оппонента за гениталии. После этой фразы его коллега по эфиру, доктор Мясников, улыбнулся.

В октябре 2019 года Соловьев во время радиоэфира зачитал сообщение слушателя из Татарстана по фамилии Хасанов, который назвал ведущего лакеем и «путиноидом». Читая сообщение от пользователя, ведущий имитировал восточный акцент. Он назвал автора послания мерзавцем, чем вызвал гнев жителей республики.

Один из жителей республики обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с просьбой завести в отношении ведущего дело по статье 282 Уголовного кодекса — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Власти республики назвали поведение ведущего неэтичным.