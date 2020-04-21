Соловьев обвинил в неудачах на YouTube украинцев и наорал на них

Телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на проблемы с оповещением о новых трансляциях на его YouTube-канале. Во время прямого эфира 20 апреля он обвинил в неудаче украинских модераторов видеохостинга. Запись опубликована на YouTube.

«Я задам простой вопрос YouTube: какого хрена в очередной раз не пришли оповещения. Почему? Что в дневной эфир люди не могли найти трансляцию, что сейчас вечером», — наорал Соловьев на видеохостинг. По словам ведущего, на проблемы пожаловались его зрители.

Он высказал предположение, что это делают для того, чтобы глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и «прочая либерастня» выполняла политические задачи на якобы неполитическом YouTube.

«Вы так меня боитесь? Вам так страшно? Или что, украинские модераторы, сидящие в зоне, относящейся к российской зоне YouTube?» — добавил Соловьев на повышенных тонах. Он заключил, что сотрудники видеохостинга «что-то заигрались».

Соловьев с 2010 года работает на телеканале «Россия 1». Он вел программу «Поединок», в настоящее время на канале выходит программа «Вечер с Владимиром Соловьевым». До ВГТРК журналист работал на НТВ, где вел передачи «К барьеру!». Также регулярно ведет эфиры передачи «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM», которая принадлежит госхолдингу ВГТРК. В настоящее время проводит прямые трансляции на YouTube-канале.

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