Уткин объяснил крики Соловьева в эфире

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал, что крики ведущего Владимира Соловьева во время эфира на YouTube-канале связаны с тем, что журналист давно не общался с неудобными гостями. Такое объяснение он привел в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Уткина, Соловьев уже около семи лет не общался на телепередачах с кем-то, «у кого отличная точка зрения и при этом у него бы не были связаны руки, кляп во рту, вынимаемый только для того, чтобы человек что-то сказал».

Материалы по теме Пир во время чумы Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года Движение вниз Россия тратит миллиарды из бюджета на поддержку телевидения. Кому и зачем это нужно?

«С огромным количеством разнообразных сотрудников, халдеев, которых он еще и гоняет, называет последними словами — все это вечернее время и вряд ли за его частный счет», — добавил он. Уткин подчеркнул, что эфиры Соловьева на YouTube это «настолько удивительно и смешно».

Спортивный журналист уточнил, что свои трансляции для канала Соловьев Live ведущий «России 1» проводит из студии ВГТРК. «Для людей, которые живут в YouTube, им, конечно, особенно доставил стрим Владимира Соловьева», — заключил комментатор.

Ранее в одной из прямых трансляций на YouTube Владимир Соловьев наорал на сотрудников, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе. Конфликт произошел во время стрима с ответом Василию Уткину.

12 апреля Уткин в эфире канала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать вносить все коммунальные платежи на время режима самоизоляции, введенного государством. За критику российских властей Соловьев назвал его психически больным человеком. Словесная перепалка продолжилась в Twitter.

Вскоре Уткин через видеообращение вызвал ведущего на словесный баттл, предположив, что соперник «точно совершенно зассыт». Соловьев ответил отказом и позже в видеоответе осыпал Уткина насмешками над лишним весом и попытался разоблачить его сексуальную ориентацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!