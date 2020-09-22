В США опубликовали видео стрельбы полицейских по 13-летнему мальчику с аутизмом

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Полиция города Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта опубликовала видео стрельбы полицейских по 13-летнему мальчику с расстройством аутического спектра. Об этом сообщает местное отделение телеканала FOX 13.

На кадрах видно, что после погони за несовершеннолетним подозреваемым полицейские требуют его поднять руки и лечь на землю. Когда тот медлит, один из офицеров открывает огонь, выпуская по нему более 10 пуль. Пострадавшему удалось выжить, но он получил многочисленные травмы внутренних органов и костей.

Как сообщают СМИ, полицейских вызвала мать подростка, чтобы они уговорили его поехать в медицинское учреждение. Однако мальчик пустился в бегство. Полицейские действовали по жесткому протоколу из-за того, что ранее сообщалось об «угрозах оружием» со стороны мальчика. Хотя, по некоторым данным, оружие, о котором шла речь, было игрушечным и было у него не с собой в момент задержания, однако офицеры «были обязаны действовать так, будто ребенок вооружен».

Ранее в сентябре сообщалось, что в ходе перестрелки полицейских с преступниками в мексиканском городе Тихуана погиб игравший неподалеку шестилетний ребенок.