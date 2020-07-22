14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго

14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго. Об этом сообщает NBC Chicago.

По сведениям местной полиции, неизвестные открыли стрельбу из машины по похоронной процессии. Члены процессии начали стрелять в ответ. В результате перестрелки автомобиль преступников врезался. После чего они скрылись.

11 пострадавших были доставлены в больницы. Три жертвы нападения самостоятельно добрались до медицинских учреждений. Отмечается, что среди них есть серьезно раненные, а также пациенты в критическом состоянии.

О мотивах нападавших пока ничего неизвестно. Полиция задержала подозреваемого в причастности к стрельбе.

Ранее сообщалось, что в американском городе Пеория, штат Иллинойс, неизвестные открыли стрельбу, в результате которой пострадали 12 человек. Инцидент произошел на набережной рано утром. Там собралось около 200 человек. Двое пострадавших при стрельбе были госпитализированы, остальные добрались до больницы на личном транспорте. Жизни раненых ничто не угрожает.