Россиянам назвали лучшее время для просьб о повышении зарплаты

Осень — лучшее время для просьб о повышении зарплаты, потому что именно в этот период работодатели формируют бюджет на грядущий год. Однако, чтобы добиться прибавки, нужно брать на себя и дополнительные рабочие обязанности. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

«К этому разговору надо подготовиться. Надо подумать о проделанной работе и о той, которую человек готов предлагать», — отметила Долякова. При этом увещевания о повышении арендной платы за квартиру или других расходов эксперт назвала плохим способом добиться прибавки.

Вряд ли сработает и шантаж — заявления о скором уходе на более высокооплачиваемую должность в другой компании. Даже если начальник согласится повысить зарплату, ничего хорошего это не принесет. «Как правило, это все равно шаг к выходу. Работодатель уже будет в голове понимать, что это не лояльный сотрудник, будет искать ему замену», — пояснила Долякова.

Ранее сообщалось, что среди российских работников уменьшилась доля тех, кто хотел бы получать зарплату в конверте. Наименьшую лояльность к незаконным выплатам проявили люди до 24 лет, а также россияне с доходом от 80 тысяч рублей.