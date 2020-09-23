В российский прокат выйдет драма «Гнездо»

24 сентября в российский прокат выйдет фильм «Гнездо» с Джудом Лоу. Режиссером фильма стал Шон Дуркин, лауреат кинофестиваля Sundance, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Гнездо» — вторая режиссерская работа Дуркина. В актерский состав картины также вошли Кэрри Кун из «Мстителей» и Энн Рейд из «Отступника». В центре сюжета окажется талантливый предприниматель Рори, который в погоне за своими амбициями переезжает в Англию вместе с семьей и детьми. Суровые реалии британских 80-х вынуждают героя каждый раз выбирать, поступить ему по совести или погнаться за выгодой.

Предпремьерный показ фильма уже прошел. Журнал Rolling Stone написал, что «фильм странным образом заставляет задуматься о "Сиянии", только без призраков и с гораздо большим количеством классовых стремлений эпохи Тэтчер и насилием».