Названия остановок в российском городе переведут на идиш

Названия остановок в российском городе Биробиджан Еврейской автономной области переведут на идиш. Об этом сообщило правительство региона на своем сайте.

Таблички с названиями будут на двух языках: русском и идише. Как объяснили власти, перевод топонимов поможет подчеркнуть уникальный еврейский колорит региона.

Над переводом названий работала главный редактор газеты «Биробиджанер Штерн» Елена Сарашевская. Отмечается, что у членов комиссии возникли замечания к некоторым наименованиям, их обсудят на следующих заседаниях.

Идиш — еврейский язык германской группы. Возник в Европе на основе средневерхненемецких диалектов с обширными заимствованиями из древнееврейского, арамейского, славянских языков, а также современного немецкого. По данным на 2010 год в России идишем владели 1683 человека.