Название остановки «Чижи» написали через «ы»

В Кирове название автобусной остановки «Малые Чижи» написали через «жы» во втором слове. Табличку с ошибкой заменят в ближайшее время, обещали в городской администрации.

Начальник Центральной диспетчерской службы города Александр Рыболовлев сообщил, что опечатку, скорее всего, допустили в типографии.

Фотография таблички опубликована в паблике «Кировский транспорт» во «ВКонтакте» утром в среду, 31 мая. Выложивший снимок пользователь отметил, что автор надписи с ошибкой не проходил правило «жи-ши» в начальной школе. «Вот что делает реформа образования и слияние вузов!» — говорилось в посте.

В начале мая в Кургане появились плакаты в честь Дня Победы, на которых было написано «Оборонна Севостополя» и «Бресткая крепость». Баннеры обещали заменить до 9 мая.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!