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Опечатка в приговоре на год продлила россиянину срок заключения

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Осужденный за взятку полицейский в Омской области должен будет провести в тюрьме на год больше из-за опечатки в тексте приговора. Об этом сообщил «Таким делам» глава юридического департамента «Руси сидящей» Алексей Федяров.

Вышестоящая судебная инстанция отказывается исправлять ошибку. «Сейчас мы планируем обратиться с жалобой в Генпрокуратуру, чтобы добиться пересмотра приговора», — отметил он.

По словам Федярова мужчину задержали 27 января 2016 года. Затем он находился под домашним арестом до 16 марта 2017 года. 28 марта прошлого года районный суд признал его виновным и приговорил к четырем с половиной годам заключения.

В документе была неверно указана дата задержания 28, а не 27 января. Защита обжаловала решение в областном суде.

Там опечатку исправили, но сделали другую, ошибочно указав, что срок домашнего ареста фигуранта был завершен 16 марта 2016-го, а не 2017 года. Учитывая, что срок домашнего ареста вычитается из общего срока назначенного наказания, получается, что экс-полицейский проведет в колонии на год больше, чем должен по приговору.

Ранее, 26 февраля, сообщалось о гибели глухонемого жителя Сибири из-за неверно истолкованного его соседом жеста. Мужчина лишь попросил закурить, но это было воспринято, как оскорбление.

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