На праздновании Дня России в Самаре спутали имя первого космонавта

В Самаре фотографию первого космонавта на экране за сценой, где проходил концерт ко Дню России, украсили подписью «Алексей Гагарин» (а не Юрий — прим. «Ленты.ру»). На ошибку обратил внимание один из очевидцев и выложил снимок с мероприятия в Instagram.

«Эта досадная опечатка была допущена в процессе подготовки фестиваля. Такие недочеты случаются из-за больших объемов работы. Надеемся, что эта ошибка никого не расстроила», — прокомментировали инцидент kp.ru организаторы праздника.

В феврале 2016 года на одном из павильонов центрального рынка Брянска появилась праздничная растяжка ко Дню защитника Отечества с изображением немецкого боевого фрегата. В городской администрации журналистов заверили, что неуместный баннер появился по инициативе работников рынка.