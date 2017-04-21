Перед матчем Кубка Либертадорес почтили память находившегося на поле игрока

Перед матчем Кубка Либертадорес между колумбийским «Санта-Фе» и бразильским «Сантосом» была объявлена минута молчания в память о Рикарду Оливейре — футболисте «Сантоса», находившемся на поле. Видео появилось на YouTube-канале Fifi Viral.

Диктор перепутал имена, изначально планировалось почтить память бывшего игрока «Сантоса» Алешандре де Карвалью, скончавшегося несколькими днями ранее. Ни диктор, ни болельщики не обратили внимания на ошибку, а футболисты не стали привлекать к случившемуся внимание.

Рикарду Оливейра провел на поле 70 минут. Встреча завершилась вничью 0:0.