Ростовские власти пообещали убрать опечатку на памятнике советскому солдату

Власти Ростова-на-Дону заверили, что опечатка на новом памятнике советскому солдату, установленном на территории Кумженского мемориала, будет исправлена 16 мая. Об этом ТАСС сообщили в администрации города в понедельник, 15 мая.

На тот факт, что слово «героически» на новом монументе написано без первой буквы «и», местные СМИ (например, Privet-Rostov.ru) обратили внимание ранее в понедельник. Фотография также получила распространение в социальных сетях, в том числе в группе «Это Ростов-на-Дону!» во «ВКонтакте».

Памятник советскому солдату был открыт в Кумженской роще 8 мая, накануне Дня Победы. Монумент установлен в честь воинов-освободителей, сражавшихся за город с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция состоит из фигуры солдата, постамента и двух пилонов.

Немецкие войска занимали Ростов-на-Дону дважды — осенью 1941 года и летом 1942-го. Первый раз оккупация продлилась около недели, а во второй — больше полугода. Город был освобожден 14 февраля 1943 года в ходе так называемой Ростовской наступательной операции.

