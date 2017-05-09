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На Украине самым популярным запросом в Google за 9 мая оказался парад в Москве

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Самым популярным запросом в поисковой системе Google у украинцев за 9 мая стал «Парад в Москве 2017». Об этом свидетельствует график сервиса Google Trends, анализирующего пользовательские данные.

Пика популярности такой запрос достиг в 09:56 мск. Всего тема интересовала более 20 тысяч пользователей, большая часть которых пришлась на Харьковскую область.

Также в топ-3 по попали «С днем Победы Картинки» и «С Днем победы Поздравления».

Военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади в Москве в 10:00. В мероприятии приняли участие порядка 10 тысяч военных и 114 единиц наземной техники, авиационная часть парада была отменена из-за плохих погодных условий.

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