В Госдуме спрогнозировали обострение протестов после инаугурации Лукашенко

В Госдуме ожидают обострения протестов в Белоруссии после инаугурации президента республики Александра Лукашенко. Такой прогноз в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал депутат Госдумы Константин Затулин.
Церемония, которая прошла в полусекретном режиме, не добавила доверия между официальной властью и оппозицией, считает он.
«Будет реакция на форму проведения этой инаугурации. Ее попытаются всячески дискредитировать. Конечно, это вызовет новые демонстрации и волнения», — спрогнозировал парламентарий.
Ранее в среду СМИ сообщили о вступлении избранного президента республики в должность. Церемония инаугурации проходила в закрытом режиме, по телевидению о ней не сообщалось. Во время своего выступления Лукашенко заявил, что не может бросить белорусов, «которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу».
После 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют проведения честного голосования и ухода Лукашенко.