В Госдуме спрогнозировали обострение протестов после инаугурации Лукашенко

В Госдуме ожидают обострения протестов в Белоруссии после инаугурации президента республики Александра Лукашенко. Такой прогноз в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал депутат Госдумы Константин Затулин.

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Церемония, которая прошла в полусекретном режиме, не добавила доверия между официальной властью и оппозицией, считает он.

«Будет реакция на форму проведения этой инаугурации. Ее попытаются всячески дискредитировать. Конечно, это вызовет новые демонстрации и волнения», — спрогнозировал парламентарий.

Ранее в среду СМИ сообщили о вступлении избранного президента республики в должность. Церемония инаугурации проходила в закрытом режиме, по телевидению о ней не сообщалось. Во время своего выступления Лукашенко заявил, что не может бросить белорусов, «которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу».

После 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Демонстранты требуют проведения честного голосования и ухода Лукашенко.