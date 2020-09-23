Запрет на маски и комната для кашля на свадьбе вызвали негодование в сети

Приглашение на свадьбу, призывающее гостей не надевать маску для лица и воспользоваться специальной комнатой для кашля, вызвало негодование среди пользователей сети. На опубликованный пост в Twitter обратили внимание журналисты The Sun.

Так, пользователь Дэн Уайт (Dan White) разместил фотографию свадебного приглашения, на котором было написано: «Никаких масок! Мы хотим видеть красивые лица. У нас будет специальная комната для кашля». Кроме того, ниже следовала фраза, задуманная, как шутка: «Сделаем много фотографий бабушек и дедушек на случай, если что-нибудь случится».

Снимок брошюры стал вирусным и набрал более 180 тысяч лайков. При этом юзеры начали делиться своим опытом проведения свадеб в период коронавируса, упрекая виновников торжества в запрете на маски и неуместности юмора. «Я знаю, что это шутка, но люди действительно делают такие вещи, и это приводит меня в бешенство», «Мой жених и я работаем в свадебной индустрии, и мы заболели коронавирусом из-за того, что на мероприятии ни один гость не был в маске. Это оскорбительно, к черту таких людей», «Мне потребовалось время, чтобы понять, что это такая сатира», — высказывались они.

Ранее в США жених пригласил на свадьбу свою бабушку, зараженную коронавирусом. Спустя несколько дней женщина умерла, а жену ее внука затравили в интернете.