Осуждена банда россиян за нападение на перевозивших миллионы рублей бойцов ОМОН

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор банде россиян, совершивших разбойное нападение на бойцов ОМОНа, незаконно перевозивших деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Геннадию Левинскому, Алексею Геворкяну и Георгию Нусимовичу назначено наказание от 20 до 22 лет лишения свободы за бандитизм, разбой, убийство и покушение, незаконный оборот оружия, неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, уничтожение идентификационного номера транспортного средства.

Следствием и судом установлено, что Нусимович, знавший, что сотрудники полиции на служебном автомобиле перевозят крупные суммы денег на строительную площадку, создал банду с целью разбойного нападения на них.

Утром 4 декабря 2015 года на пересечении проспекта Маршака и Муринской дороги трое налетчиков расстреляли машину МВД и похитили 24 миллиона рублей. В результате нападения один полицейский скончался на месте, а другой в тяжелом состоянии был госпитализирован.

В феврале 2019 года суд присяжных оправдал Нусимовича, Левинского и Геворкяна. Этот вердикт был отменен. В июле 2020 года при повторном рассмотрении коллегия присяжных единогласно признала их виновными и не заслуживающими снисхождения.

26 октября 2018 года командир ОМОНа Северо-Западного управления МВД на транспорте, организовавший систематическую транспортировку наличных денег на служебных автомобилях полиции, был приговорен к штрафу в размере 50 тысяч за злоупотребление должностными полномочиями.

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