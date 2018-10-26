Суд оштрафовал командира расстрелянных в Санкт-Петербурге бойцов ОМОН

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего командира ОМОНа, бойцов которого расстреляли на подработке инкассаторами. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Суд установил, что в 2014 году Дмитрий Хистяев, будучи командиром ОМОН Управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу, разрешил своему заместителю Анатолию Яблокову подрабатывать, перевозя деньги для коммерческой структуры.

По данным ТАСС, в 2015 году на служебный автомобиль ОМОН, в котором находились Яблоков и другой сотрудник ОМОНа Сергей Барканов, было совершено вооруженное нападение. Трое налетчиков обстреляли машину и похитили из нее сумку с 24 миллионами рублей, которые инкассаторы везли на стройплощадку. В результате один из полицейских был убит, другой получил ранения.

Дмитрию Хистяеву предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. На суде бывший командир признал свою вину.

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