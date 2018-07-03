Московский инкассатор похитил у банка 10 миллионов рублей и пустился в бега

Инкассатор одного из московских банков, по предварительным данным, скрылся с 10 миллионами рублей. В данный момент его ищет полиция. Об этом во вторник, 3 июля, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

«В данный момент правоохранители разыскивают инкассатора, который, по предварительным данным, похитил принадлежащие банку 10 миллионов рублей», — сказал он.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. Подозреваемый может при себе иметь табельное оружие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

4 мая стало известно, что в Астрахани возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника областного управления инкассации Антона Бердникова, который планировал убить инкассаторов и похитить у них 100 миллионов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!