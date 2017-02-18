Инкассатора в Нижнем Тагиле ограбили на миллион рублей

Неизвестные напали на инкассатора в Нижнем Тагиле и похитили у него миллион рублей. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел 17 февраля. Мужчина 1991 года рождения вместе с коллегами прибыл на одно из городских предприятий для выемки наличных. Нападение на инкассатора было совершено, когда он с деньгами вышел из здания и направился к служебному автомобилю. «В отношении него применили, по одним данным, электрошокер, по другим — тяжелый предмет», — сказал Горелых.

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Мужчина потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил, что сумка, в которой находилось более миллиона рублей, исчезла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия».

14 февраля на северо-востоке Москвы преступники напали на инкассаторов ФГУП «Главный центр спецсвязи» и открыли по ним огонь. Ничего похищено не было, один из бандитов в ходе завязавшейся перестрелки был убит, других задержали.

В январе вооруженные преступники напали на инкассаторов в подмосковном городе Химки и убили одного из них.