Полиция обнаружила третьего подозреваемого в нападении на столичных инкассаторов

Полиция обнаружила третьего подозреваемого в нападении на инкассаторов, совершенном в столичном районе Отрадное. Об этом РИА Новости в среду, 15 февраля, сообщил источник в правоохранительных органах.

Силовики проводят операцию по задержанию вероятного соучастника разбойного нападения, отметил собеседник агентства. В штурме квартиры участвуют сотрудники СОБРа.

Ранее в этот же день следователи, полицейские и сотрудники Росгвардии задержали второго из трех подозреваемых в нападении на инкассаторов в Москве. Задержанного доставили в медучреждение. После того как врачи окажут ему помощь, с ним начнут работать следователи.

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14 февраля на северо-востоке Москвы преступники напали на инкассаторов ФГУП «Главный центр спецсвязи» и открыли по ним огонь. Один из бандитов в ходе завязавшейся перестрелки был убит, второй ранен. Раненый, а также третий злоумышленник, скрылись. Для их задержания был объявлен план «Перехват». Во время инцидента ранение получил один из инкассаторов. Ничего похищено не было.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц».