Задержан второй подозреваемый в нападении на инкассаторов в Москве

Следователи, полицейские и сотрудники Росгвардии задержали второго из трех подозреваемых в нападении на инкассаторов в Москве. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлию Иванову.

«Установлено, что ранее в ходе нападения на инкассаторов он получил ранение, однако с места происшествия скрылся», — объяснила она.

Задержанного доставили в медучреждение. После того как врачи окажут ему помощь, с ним начнут работать следователи.

Иванова добавила, что личность и местонахождение третьего участника нападения сейчас выясняются.

14 февраля на северо-востоке Москвы преступники напали на инкассаторов ФГУП «Главный центр спецсвязи» и открыли по ним огонь. Один из бандитов в ходе завязавшейся перестрелки был убит, второй ранен. Раненый, а также третий злоумышленник, скрылись. Для их задержания был объявлен план «Перехват». Во время инцидента ранение получил один из инкассаторов. Ничего похищено не было.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц».