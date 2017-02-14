Появилось видео нападения на инкассаторов в Москве

Видео: ren.tv

Камеры сняли момент нападения на инкассаторов на улице Римского-Корсакова в Москве. Видео публикует РЕН ТВ.

Преступники устроили засаду, переодевшись в дворников: они были в светоотражающих жилетах и держали в руках лопаты.

Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что утром во вторник, 14 февраля, когда фургон подъехал ко входу в отделение «Почты России», его сзади блокировала легковушка. Как только фельдъегерь открыл дверь, к нему бросились «дворники», на ходу открыв огонь.

В результате перестрелки (по словам очевидцев, прозвучало не менее 10 выстрелов) серьезное ранение получил инкассатор — сотрудник предприятия «Главный центр специальной связи», один из нападавших был убит, двое других скрылись.

В пресс-службе «Почты России» «Интерфаксу» сказали, что посетители и работники отделения не пострадали.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей.