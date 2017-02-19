Тагильская полиция за сутки раскрыла дело об ограблении инкассатора

Полиция Нижнего Тагила раскрыла дело о хищении миллиона рублей у одного из местных инкассаторов. Выяснилось, что преступление инсценировал сам потерпевший, в этом ему помогал друг, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По словам Волк, полицейские изначально заподозрили в совершении преступления самого заявителя, поскольку его рассказ о грабеже звучал неубедительно. Также у инкассатора на теле не нашли никаких ссадин, хотя он утверждал, что его ударили сзади.

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В ходе беседы с оперативниками мужчина признался, что инсценировал ограбление, а мотивом стала низкая зарплата. Полученный миллион он собирался разделить с сообщником.

Оба подозреваемых задержаны, решается вопрос об их аресте.

Об ограблении инкассатора в Нижнем Тагиле 18 февраля сообщала пресс-служба свердловского управления МВД, было возбуждено уголовное дело. Тогда в полиции заявили, что инцидент произошел 17 февраля. Говорилось, что мужчину, покинувшего с деньгами здание одного из городских предприятий, ударили электрошокером. Когда он пришел в сознание, то обнаружил, что сумка, в которой было более миллиона рублей, исчезла.