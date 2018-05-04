Задумавшего ограбление на 100 миллионов рублей экс-инкассатора сдал подельник

В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника областного управления инкассации Антона Бердникова, который планировал убить инкассаторов и похитить у них 100 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствием установлено, что в начале марта Бердников разработал план нападения на инкассаторов и привлек к осуществлению задуманного своего знакомого. Зная маршрут передвижения инкассаторского автомобиля, они планировали напасть на него, убить находящихся внутри сотрудников, перегнать транспорт в степь и похитить не менее 100 миллионов рублей.

Чтобы отвести от себя подозрения, Бердников решил спрятать тело одного из убитых, закопав его в яму. Таким образом, подозрения бы пали на пропавшего инкассатора.

Однако подельник мужчины передумал и сообщил о готовящемся нападении в правоохранительные органы. По заданию оперативников он свел Бердникова с предполагаемым продавцом оружия, который на самом деле был полицейским.

Во время покупки пистолета Макарова с глушителем за 40 тысяч рублей бывшего инкассатора задержали.

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