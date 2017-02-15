Опубликовано видео захвата в Москве участника налета на инкассаторов

Видео: 360tv.ru

Опубликована запись задержания одного из троих подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном в столичном районе Отрадное 14 февраля. Видео опубликовал телеканал «360». Видно, что предполагаемый преступник ранен — у него перебинтована спина. Он не оказал сопротивления бойцам Росгвардии. Мужчина госпитализирован.

Ранее сообщалось о том, что задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на фельдъегерей ФГУП «Главный центр спецсвязи». Также проводится операция по задержанию третьего соучастника, забаррикадировавшегося в одной из квартир в столице.