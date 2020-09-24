Подполковника МВД уволили после истории с утопленником и отрубленными пальцами

В Ростовской области уволили со службы подполковника, возглавлявшего районный отдел МВД, после истории с утопленником и отрубленными пальцами. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

В конце августа в реке Маныч нашли тело 32-летнего Акопа Оганесяна. Следователи возбудили уголовное дело о его убийстве. Через несколько дней в больницу села Дубовское, где проживал Оганесян, пришел мужчина, который представился Александром. У него были отрублены левая кисть и пальцы левой ноги. Врачам он сказал, что его сильно покусали собаки, но медики уличили мужчину во лжи, потому что характер травм свидетельствовал, что частей тела его лишили насильно другие люди.

В ходе разбирательства выяснилось, что Александр вместе с Акопом в конце августа отдыхали у своего приятеля — подполковника полиции на местной базе МВД. Полицейский уверяет, что покинул застолье в 22:00, оставив друзей отдыхать.

По предварительной версии следствия, Александр может быть причастен к смерти Акопа, его задержали. А его травмы — следствие пыток, которым его подвергли друзья погибшего.

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