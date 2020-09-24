«РЖД» разместило первый в истории выпуск «зеленых» бессрочных облигаций

24 сентября 2020 года ОАО «РЖД» закрыло книгу заявок по первому в истории России выпуску бессрочных облигаций, которые получили подтверждение о соответствии российским и международным стандартам зеленого финансирования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Размещение проходило по плавающему купону, с изначальной премией к бескупонной кривой ОФЗ на уровне 1,85 процента и индикативным объемом размещения 20 миллиардов рублей. В ходе формирования книги заявок, которое проходило с 11 по 15 часов 24 сентября, были получены заявки от широкого круга инвесторов, включая пенсионные, страховые и управляющие компании, а также банки, что обеспечило спрос, значительно превышающий изначальное предложение. Это позволило трижды пересматривать изначальный диапазон по ставке и увеличить объем размещения с 20 до 100 миллиардов рублей.

В итоге книга была закрыта в объеме 100 миллиардов рублей по ставке 7,25 процента (или ОФЗ + 1,65 процента). Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 30 сентября 2020 года.

Размещение стало крупнейшим по объему в истории ОАО «Российских железных дорог» и самым крупным «зеленым» размещением среди российских компаний.

Перед началом процедуры премаркетинга выпуск был признан рейтинговым агентством «Эксперт РА» соответствующим принципам зеленых облигаций (Green Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association) и российской национальной методологии, разработанной под руководством ВЭБ.РФ.

Полученные средства будут направлены на финансирование зеленых проектов ОАО «РЖД».

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, МКБ, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Совкомбанк, агент по размещению — ВТБ Капитал.

«ВТБ Капитал выступил со-организатором успешного размещения вечных облигаций РЖД объемом 100 миллиардов рублей. Сделка стала самым крупным размещением облигаций в российских рублях в России и странах СНГ, а также самым большим вечным бондом корпоративного эмитента СНГ, Восточной Европы и Ближнего Востока. Спред к кривой суверенных облигаций РФ составил 165 базисных пунктов, — отметил руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев. — Несмотря на то, что бессрочные облигации достаточно сложный финансовый инструмент, значительный спрос инвесторов подтвердил, что они позитивно настроены в отношении перспектив РЖД как лидирующего игрока среди глобальных железнодорожных компаний. Кроме того, выпуск был признан полностью соответствующим принципам «зеленых» облигаций, что также привлекло интерес со стороны инвесторов».

«Нам отрадно, что именно сегодня, в день самой большой трансформации Сбера, мы в качестве Организатора разместили на рынке уникальный и абсолютно инновационный долговой инструмент для компании РЖД — бессрочный "зеленый" выпуск рублевых облигаций с плавающей ставкой купона. Это первое рыночное размещение "зеленых" облигаций в России для государственного корпоративного заемщика с наивысшим кредитным качеством, — подчеркнул управляющий директор Сбербанка по рынкам долгового капитала Эдуард Джабаров. — Объем выпуска составил 100 миллиардов рублей, что является абсолютно рекордным и беспрецедентным достижением за всю историю российского долгового рынка, учитывая "зеленую" природу инструмента, его бессрочную структуру и объем сделки».

По словам Эдуарда Джабарова, несмотря на крайне негативную рыночную конъюнктуру, коррекцию ключевых фондовых индексов и ослабление рубля на валютном рынке, уверенный спрос самого широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с изначально заявленных 20 до 100 миллиардов рублей. «РЖД без преувеличения является пионером в области внедрения самых новых и инновационных долговых инструментов на российском рынке и мы рады, что смогли оказать содействие РЖД в размещении этого выпуска на российском рынке», — добавил Эдуард Джабаров.