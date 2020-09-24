МВД Белоруссии заявило о мольбах жителей Минска убрать протестующих с улиц

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила о мольбах жителей Минска убрать с улиц протестующих, передает «Интерфакс — Запад» в четверг, 24 сентября.

По ее словам, за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек. «Простые законопослушные люди — рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси — умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить», — утверждает Чемоданова.

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Она отметила, что некоторые Telegram-каналы призывают граждан блокировать дороги в часы пик. «Видимо, кому-то все равно, что провокации порождают большие проблемы для обычных граждан», — заявила представитель МВД, заверив, что ни один звонок в милицию не останется без внимания.

23 сентября в Минске и других белорусских городах прошли очередные акции протеста. Они были вызваны инаугурацией президента Александра Лукашенко. Были задержаны 364 человека, в том числе 252 — в столице. Протестующих разгоняли с помощью водометов.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, которые продолжаются седьмую неделю.