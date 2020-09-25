Модель снялась в топе и удивила пользователей «экстраординарным» цветом кожи

Австралийская модель африканского происхождения опубликовала фото и удивила пользователей своим цветом кожи. Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте девушки.
19-летняя Аниянг Денг (Anyang Deng) поделилась в соцсетях фотографией, на которой сняла себя в зеркале в белом кроп-топе и светлых штанах. «Кто позволил мне быть такой красивой в 10 часов утра?» — подписала она пост, который набрал 430 тысяч лайков.
Пользователи сети были удивлены цветом кожи Денг. Некоторые юзеры выразили свое восхищение в комментариях. «Я знала, что люди с таким оттенком кожи существуют, но не ожидала встретить их в Twitter. Это уникально, экстраординарно, и я в восторге от твоей кожи», «Клянусь, ты самая красивая женщина, которую я видела», «Прекрасная угольно-черная кожа», — писали они.
Другие комментаторы не могли поверить, что кожа модели действительно настолько темная. «Пожалуйста, скажи мне, что это краска, умоляю», «Она чертовски черная», «Ее окунули в меланин», «Слишком темная», «Она отредактировала свою кожу, чтобы быть темнее», — высказывались они.
Для недоброжелателей австралийка пояснила, что цвет ее кожи объясняется страной, где она родилась: «Я родом из Южного Судана, где живут самые темные и высокие в мире люди. Оставьте меня в покое, расисты».
В мае сменившая белую кожу на черную девушка удивила подписчиков аномальной худобой. 23-летняя Ханна Титтензор регулярно делится откровенными фотографиями, демонстрируя стройную фигуру. Известно, что она обрела популярность после появления на британском телешоу This Morning, где рассказала о своей любви к загару и о том, что она добилась добилась желаемого цвета кожи с помощью инъекций.