Лицо Наоми Кэмпбелл на обложке Vogue после ошибки визажиста довело ее до слез

Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл в молодости заплакала из-за ошибки визажиста во время съемки для обложки итальянской версии Vogue. Об этом она рассказала в эфире программы Woman’s Hour на «Би-би-си».

Так, 50-летняя знаменитость поделилась историей о том, как в 1988 году ей предложили попозировать для обложки культового издания. Однако, когда Кэмпбелл прибыла на съемку, визажист удивился тому, что прибывшая модель чернокожая.

«Он сказал, что у него нет подходящего для меня тонального средства, поэтому ему пришлось смешать несколько имеющихся цветов. В результате оттенок получился сероватым и финальное фото на обложке довело меня до слез», — призналась супермодель.

Фото: Steven Klein / Vogue Italia

Кроме того, в эфире Кэмпбелл коснулась темы дискриминации темнокожих в модной индустрии. По ее словам, в начале карьеры ее не раз пытались одеть в костюм горничной. «К нам не относились с таким же уважением, как к белым моделям. В модном бизнесе царило неравенство», — прокомментировала она.

Также знаменитость добавила, что, не приглашая ее на съемки, агенты оправдывались фразой: «До тебя сложно дозвониться». Несмотря на это, модель заявила, что ценит полученный опыт, поскольку трудности не помешали ей добиться успеха.

В мае Наоми Кэмпбелл поделилась откровенным снимком из 1990-х в честь Дня Африки. На нем она запечатлена с обнаженной грудью и с черным украшением на шее. При этом на бедрах модели повязана белая ткань, а на голову надет тюрбан. Внешний вид Кэмпбелл восхитил поклонников.

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