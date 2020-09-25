Подсчитаны потери российских фитнес-клубов

К концу текущего года российские фитнес клубы рискуют лишиться от 20 до 40 процентов клиентов из-за пандемии коронавируса. Потери подсчитаны в совместном исследовании Online Marketing Intelligence (OMI) и Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), передает ТАСС.

Заявленные 40 процентов — это клиенты, которые перестанут ходить в клубы, а значит не купят дополнительные услуги, что составляет до пятой части прибыли индустрии. «Боязнь публичных пространств, а фитнес-клубы как раз относятся к таким местам, уже явно прослеживается среди наших клиентов» — подчеркнула президент АОФИ Ольга Киселева. За последнее время поведение клиентов изменилось: они все реже покупают абонементы на длительный срок. Также многие стараются заниматься спортом в так называемые непопулярные часы, чтобы людей в зале было как можно меньше.

Ранее Киселева предупреждала о грядущем крахе индустрии. Если ограничения опять введут и региональные фитнес-клубы снова придется закрыть, есть риск, что они больше не смогут открыться. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток клиентов снизился на 60 процентов.