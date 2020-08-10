Российские фитнес-центры оказались на грани краха

Российские фитнес-центры, несмотря на снятие введенных из-за коронавируса ограничений, оказались на грани краха, рассказала «Ленте.ру» глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

По ее словам, повторное закрытие фитнес-клубов в некоторых регионах приведет к тому, что они больше не смогут открыться. Главная опасность заключается в боязни клиентов приобретать абонементы: «Они не знают, откроется клуб после очередного карантина или нет».

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Также удар по отрасли нанесло окончание государственной поддержки, оказанной весной из-за пандемии. При этом сами клубы соблюдают все требования Роспотребнадзора. До сих пор в заведениях не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, отметила Киселева.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток клиентов снизился на 60 процентов. «Мы обращаемся к властям регионов с предложением не закрывать все фитнес-клубы, а провести проверку и принимать решение о закрытии только при наличии нарушений», — заключила глава АОФИ, добавив, что повторное закрытие станет также угрозой для клиентов, которым важно заниматься спортом для поддержки здоровья.