Российская журналистка описала реальную ситуацию в Турции при пандемии

Российская журналистка отправилась на отдых в Турцию во время пандемии коронавируса и описала реальную ситуацию на местных курортах. Материал был опубликован на сайте «Московского комсомольца».

По ее словам, при въезде в Турцию не требуется тест на COVID-19, однако до вылета на сайте Госуслуг необходимо заполнить черновик заявки о въезде на территорию России, который потребуется при возвращении на родину.

Кроме того, в аэропорту трудно соблюдать социальную дистанцию из-за маленькой площади, а в самолете члены экипажа не следили за использованием средств индивидуальной защиты.

При этом перед посадкой на борт проводится термометрия: если у путешественника температура повышена, его отправляют в медпункт для дополнительного осмотра. «При нас с самолета развернули маму с дочкой. А вернулись ли они на борт, проследить не удалось», — пояснила корреспондентка.

По словам россиянки, в Турции персонал отеля требовал, чтобы гости носили маски — их можно было брать бесплатно в неограниченном количестве на ресепшен, который был загорожен защитным экраном. Сотрудники гостиницы постоянно были в масках и перчатках.

В то же время изменился порядок работы столовой: еду со шведского стола выдавал сам повар, а напитки наливали и приносили на столы официанты, чтобы у барной стойки не создавалась очередь. Отмечается также, что на пляжах шезлонги были расставлены на расстоянии друг от друга, а люди соблюдали дистанцию даже при купании в море. Во время экскурсий маски были обязательны только в автобусе.

По информации издания, по прилете в Москву сотрудники Роспотребнадзора выдают памятку о том, что нужно сделать, чтобы избежать штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей: сначала необходимо сдать тест на коронавирус и загрузить информацию о прибытии на сайт Госуслуг.

Ранее в сентябре россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции во время пандемии. Так, одну группу туристов депортировали из-за контакта с болеющим коронавирусом попутчиком, а других по аналогичной причине изолировали в отдельные апартаменты. Помимо того, некоторые путешественники жалуются на проблемы при заселении в отель.