Чеченцы вышли на поиск «напавших на российскую конькобежку в Страсбурге арабов»

Члены чеченской диаспоры вышли на поиск напавших на российскую конькобежку Елизавету Казелину в Страсбурге мужчин арабской наружности. Об этом сообщает издание Baza.

Чеченцы вступились за спортсменку после того, как полиция не поверила в то, что несколько арабов накинулись на девушку, поскольку им не понравилось, что она была в юбке: ни камер, ни очевидцев рядом с местом нападения не было. Утверждается, что один из мужчин ударил Казелину в лицо.

При этом правоохранительные органы все же рассмотрят заявление Казелиной и также начнут поиски преступников, отмечает издание.

В беседе с изданием «Подъем» Казелина опровергла информацию Baza и заявила, что удивилась, узнав об «инциденте», поскольку никогда не бывала в Страсбурге. «Это неправда, такого не было. Я никогда там не была. Хотелось бы добиться опровержения», — написала она.